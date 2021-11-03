Оце удар! Чоловік Світоліної б'є всі рекорди

Французький тенісист і за сумісництвом чоловік українки Еліни Світоліної Гаель Монфіс видав неймовірний удар на турнірі Марстерс у Парижі

Французький тенісист Гаель Монфіс / Фото: Reuters

Тим часом, поки найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримувала іменну "зірку" в Києві і відвідувала футбольний матч Динамо на "Олімпійському", її чоловік не покладаючи рук працюває на благо сім'ї. І треба віддати належне французу, виходить це у нього непогано.

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У матчі 1/32 турніру проти сербського тенісиста Міоміра Кецмановича Гаель Монфіс завдав потужного удару, який приніс йому перемогу в розіграші.

Швидкість польоту м'яча становила 190 км/год.

Дивіться відео приголомшливого удару Монфіса.

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ONE HUNDRED AND NINETY KILOMETRES AN HOUR

@Gael_Monfils tearing через Parisian air @RolexPMasters pic.twitter.com/rB6jmVReco - Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Зазначимо, що середня швидкість польоту м'яча при ударі праворуч для професійних тенісистів становить близько 120-130 км/год.

Додамо, що у матчі першого кола на Мастерсі в Парижі Гаель Монфіс у трьох сетах переграв серба -4:6, 7:5, 6:3.

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Раніше ми публікували оновлений рейтинг WTA, у якому Еліна Світоліна опустилася з 6-го на 14-е місце. Вона вперше за останні чотири роки покинула топ-10.

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