Оце удар! Чоловік Світоліної б'є всі рекорди

Тим часом, поки найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримувала іменну "зірку" в Києві і відвідувала футбольний матч Динамо на "Олімпійському", її чоловік не покладаючи рук працюває на благо сім'ї. І треба віддати належне французу, виходить це у нього непогано.

У матчі 1/32 турніру проти сербського тенісиста Міоміра Кецмановича Гаель Монфіс завдав потужного удару, який приніс йому перемогу в розіграші.

Швидкість польоту м'яча становила 190 км/год.

Дивіться відео приголомшливого удару Монфіса.

ONE HUNDRED AND NINETY KILOMETRES AN HOUR

@Gael_Monfils tearing через Parisian air @RolexPMasters pic.twitter.com/rB6jmVReco