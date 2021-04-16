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Ось це визнання! На честь Новака Джоковича назвали вид равликів

16 квітня, 17:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На Балканах виявили новий вид равликів, який назвали Travunijana djokovici, в честь легендарного сербського тенісиста Новака Джоковича

На честь знаменитого тенісиста, 18-разового чемпіона Великих шоломів, Новака Джоковича назвали новий вид равликів, який виявили на Балканах. Нещодавно ми писали, що в Сербії рекорд Джоковича перетворили в національне свято.

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Словацький біоспелеол Йозеф Грего і чорногорський зоолог Володимир Пешич знайшли нових равликів недалеко від Подгориці в квітні 2019 року. Їх назвали на честь Джоковича "в знак вдячності за його надихаючий ентузіазм і енергію".

Нещодавно виявлений вид равликів, який отримав назву Travunijana djokovici, відноситься до сімейства Hydrobiidae. Вони також відомі як грязьові равлики, які населяють прісну або солонувату воду в печерах і підземних середовищах існування.

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Раніше ми розповіли, як неординарно пройшла традиційна фотосесія для сербського тенісиста Новака Джоковича після перемоги на Australian Open-2021 на одному з пляжів Мельбурна. Спочатку Джокович мимоволі завадив весільній церемонії, а потім дав автограф на животі.

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Новак Джоковіч

Джерела: Daily Mail / Sport , sports.ru

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