Оце кохання! Світоліна після перемоги передала послання Монфісу

Українка розтопила серця вболівальників, на камеру зізнавшись у своїх почуттях до француза

Українка Еліна Світоліна передала романтичне послання своєму коханому Гаелю Монфісу після того, як на старті Australian Open за дві години обіграла чешку Марію Боузкову і заробила понад 3 млн гривень призових.

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На камері для автографів Еліна написала "Гаель" і намалювала сердечко, зізнавшись французькому тенісистові в коханні.

Відзначимо, що Гаель Монфіс вже вибув з боротьби за трофей в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії, несподівано програвши напередодні в стартовому раунді фіну Емілю Руусувуорі в п'яти сетах.

"Тепер Еліна буде віддуватися і за себе, і за того хлопця", – пишуть в соцмережах прихильники пари

"Цей автограф Еліни – такий сексуальний!" – зазначає інший користувач

"Як же це було мило з боку Еліни! Вона розтопила навіть моє серце", – зізнався ще один уболівальник спортсменки

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Нагадаємо, у другому колі Australian Open Еліна Світоліна зустрінеться з висхідною зіркою світового тенісу – 16-річною американкою Корі Гауфф. Та на старті турніру за 57 хвилин здолала швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, витративши значно менше сил, ніж Світоліна на Боузкову.

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