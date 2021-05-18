В сорочці нарозхрист українська тенісистка похизувалася в Італії

Молода зірка світового тенісу Марта Костюк з інтересом проводить час після турніру в Римі, відвідала Ватикан і похвалилася спокусливим фото

Марта Костюк / Фото: Instagram

18-річна українська тенісистка Марта Костюк вміє і добиватися успіхів на корті, і радіти життю. Нещодавно стало відомо, що найкращий трюк у світі виконала українка, перемігши російську тенісистку. Наша спортсменка-красуня після виступу на турнірі в Римі потішилала шанувальників новими кадрами.

Вночі дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram привабливим фото, на якому постала в розхристаній сорочці, ліфчику і коротких шортиках. Вийшло дуже навіть зухвало.

У цих дні Костюк насолоджується перебуванням в Італії і знайшла час відвідати Ватикан. Марта прикрасила фотографії своєї щирою посмішкою.

Нагадаємо, на турнірі в столиці Італії юна українка пройшла два раунди кваліфікації, але в основній сітці поступилася росіянці Александровій (№33 у рейтингу WTA). А в квітні Костюк піднялася на рекордну висоту в світі – 77-е місце. Цього тижня киянка трохи здала позиції і перебуває на 80-му рядку.

Згадаймо, як Марта підкріплювалася в Австралії: