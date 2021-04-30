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В рожевому бікіні, відкинувши локони кольору сакури: гаряча зірка тенісу в ролі моделі

30 квітня, 18:21

Олена Павлова Олена Павлова

Чотириразова переможниця турнірів Великого шолома японська тенісистка Наомі Осака тепер допомагає створювати купальники і сама ж їх рекламує

Наомі Осака

Наомі Осака / Фото: Instagram

Друга ракетка світу японська тенісистка Наомі Осака тепер допомагає створювати купальники і сама ж їх рекламує на своїй сторінці в Instagram. Раніше зірка світового тенісу відмовилася приїхати на матч в Україну.

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23-річна японка створила яскраву колекцію разом з Frankies-Bikinies, а для фотосесії вибрала собі волосся кольору квітучої Сакури. Через що Наомі порівняли з відомою співачкою Нікі Мінаж.

Раніше ми розповідали, як найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальнику. У минулому році японка стала найбільш високооплачуваною спортсменкою світу, заробивши 37,4 млн доларів, з них 34 млн – це спонсорські контракти. Ось це завидна наречена!

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Нагадаємо, що в лютому Осака виграла Australian Open 2021, вибивши з боротьби легендарну Серену Вільямс. У фіналі Австралії-2021 Осака впевнено обіграла американку Дженніфер Брейді – 6:4, 6:2. При цьому 23-річна японка виграла всі чотири фінали турнірів "Великого шолома", в яких брала участь. Кращого результату змогла домогтися за останні десятиліття тільки Моніка Селеш – у неї шість трофеїв в перших шести фіналах в 1990-1992 роках.

Наомі Осака Відео: Instagram

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