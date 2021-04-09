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У маєчці на голе тіло: Світоліна не вважає життя занадто серйозною штукою

9 квітня, 18:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська тенісистка блиснула новим образом у соцмережах

В кінці минулого тижня стало відомо, що Світоліна виходить заміж за Монфіса. Поки що наша прима світового тенісу насолоджується невеликою відпусткою в компанії нареченого й дозволяє собі отримувати задоволення від маленьких радощів життя.

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Сьогодні під вечір українка на своїй сторінці в соцмережах виклала нову привабливу фотографію, поставши в зухвалому образі. На чорно-білому кадрі дівчина одягнена лише в білу майку і розстебнуті джинси. Підписала знімок Еліна теж весело:

"Життя не настільки серйозне, як мозок намагається його уявити".

Вчора ж тенісистка похвалилася діамантами.

Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна / Фото: Instagram

А ось в "історії" в Instagram Світоліна з'явилася сумною з кілька загадковим підписом. Мабуть, поскаржилася на свою долю тенісистки:

"Усі думають, що зустрічатися зі спортсменом весело доти, поки..."

Вже на наступному тижні нашу зірку чекають на батьківщині, де вона зіграє за збірну України проти команди Японії 16-17 квітня.

Днями Світоліна була вражена королівським подарунком Монфіса.

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Згадаймо, як Еліна перемагала на турнірі в мексиканському Монтерреї:

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