Вечеря у Парижі. Світоліна відпочила в компанії українських зірок

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела благодійну вечерю у столиці Франції

Три зірки українського спорту – Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Сергій Стаховський

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна взяла паузу у кар'єрі. У жовтні українська тенісистка очікує народження первістка.

Але не забуває майбутня мама і про гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

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Днями Світоліна провела благодійну вечерю в Парижі в компанії зірок українського спорту – Андрія Шевченка та Сергія Стаховського.

"Українська вечеря з моїми дорогими друзями", – підписала фотографію Світоліна до Instagram.

Відмітимо, що Еліна Світоліна створила благодійний фонд підтримки юних українських тенісистів, які втратили можливість тренуватись через агресію Росії. За кошти фонду хлопці і дівчата віком від 10 до 20 років мають змогу займатись тенісом у найкращих академіях Європи.

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Нині головні пріоритети у житті уславленої української тенісистки це сім'я та фонд.