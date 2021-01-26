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Уроки, телевізор і планшет: як розважає дітей на карантині зірка українського тенісу

26 січня, 14:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Катерина Бондаренко приїхала в Мельбурн на Australian Open

Знаменита українська тенісистка Катерина Бондаренко зараз на карантині в Мельбурні. Спортсменка прибула на Australian Open і змушена з двома дітьми два тижні просидіти в готелі. До речі, українка знайшла оригінальний спосіб тренуватися на карантині .

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"Перші десять днів карантину ми жили в чотирьох стінах, ще й вид з вікна у нас був на стіну сусіднього будинку. Але вчора нам пощастило і нас переселили в номер "люкс", який в три рази більше колишньої кімнати. Тепер дітям є де побігати, і з вікна вони можуть побачити маму на тренуванні. З харчуванням справляємося, як і всі: іноді їмо те, що дадуть, а іноді – замовляємо доставку.

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До карантину дівчинки наші звикли, але Карина рахує кожен день до виходу, а Єва просто залазила в коляску і хотіла кудись їхати. Але в принципі вони знаходять собі розваги. То в іграшки грають, то телевізор дивляться, то в планшеті сидять. Ще у Карини є розвага – це зробити уроки, так як зі школи ми її забрали і вона на дистанційному навчанні", – цитує Бондаренко "Великий теніс".

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Раніше ми писали, що Марта Костюк опинилася серед учасниць турніру, які два тижні проведуть в готелі – навіть без права тренуватися. Українка поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда.

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