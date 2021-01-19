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Унікальний рекорд зірки тенісу: 800 тижнів в ТОП-10

19 січня, 10:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У першу десятку рейтингу Надаль потрапив у 2005 році

Знаменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль першим в історії провів 800 тижнів поспіль в ТОП-10 рейтингу ATP. До речі, Надаль завдав кращий удар року в тенісі.

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З них 34-річний іспанець 209 тижнів був першою ракеткою світу. А увійшов до першої десятки Рафаель у квітні 2005 року, коли йому було 18 років.

З діючих тенісистів близький до результату Надаля лише Роджер Федерер – 734 тижні в ТОП-10. Завершили кар'єру Джиммі Коннорс (789), Іван Лендл (619) і Піт Сампрас (565).

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Рафаель Надаль за кар'єру здобув 20 перемог на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді (ділить рекорд серед чоловіків за цим показником з Роджером Федерером), в тому числі рекордні 13 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції (рекорд за перемогами на одному турнірі "Великого шолома" в одному розряді).

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Є одним з кращих тенісистів за всю історію гри. Найбільш успішно виступає на грунтових кортах, на яких виграв рекордні 60 турнірів, за що його прозвали "Королем грунту". Є єдиним тенісистом у Відкритій ері, який виграв один турнір не менше 11 разів – Монте-Карло, Барселона і Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Також єдиний тенісист в історії, який виграв один турнір "Великого шолома" не менше 13 разів (Відкритий чемпіонат Франції).

Всього на рахунку Надаля 86 виграних турнірів та 123,5 млн доларів зароблених призових.

Перший день Australian Open. Перемога Надаля і поразка Шарапової Відео: Reuters

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