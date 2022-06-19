Український спорт відкинуто на 10 років! Світоліна обурена поблажками для росіян

Відома тенісистка не поділяє рішення організаторів US Open про допуск спортсменів із Росії та Білорусі

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Багато спортивних організацій об'єдналися у боротьбі з фашистською Росією, яка розв'язала війну проти України. Наприклад, футбольні клуби та збірні з РФ недопущені до міжнародних змагань.

Також росіянам та білорусам заборонили брати участь на тенісному турнірі "Вімблдон". Проте організатори іншого турніру Великого Шлему US Open дозволили представникам цих країн виступити цього літа.

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Щоправда, доведеться їм це зробити під нейтральним прапором, репрезентувати свої країни вони не зможуть. Втім, таке рішення обурило українську тенісистку Еліну Світоліну.

"Організатори мають право приймати такі рішення, вони обрали цей шлях. Я його не підтримую. Мені здається, що вони повинні були зробити більш серйозні кроки. Український спорт відкинуто мінімум на 10 років тому. Інфраструктура або пошкоджена або повністю знищена. І я можу назвати ще багато факторів, які могли б зіграти роль у прийнятті рішення не допускати російських і білоруських гравців до турнірів".

Турнір пройде з 29 серпня до 11 вересня у Нью-Йорку. Нагадаємо, що минулого року переможцем US Open став росіянин Даніїл Медведєв. Цього ж року обидва івенти Великого Шлему (Australian Open і Roland Garros) виграв Рафаель Надаль.