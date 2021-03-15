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Українських тенісисток не пускають в Японію! Матч збірної пройде в Одеській області

15 березня, 17:34

Олена Павлова Олена Павлова

Зустріч Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 16 і 17 квітня

Матч Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Японією пройде в Одеській області – на ґрунтових кортах Elite Tennis Club в Чорноморську 16 і 17 квітня. Відзначимо, що раніше поєдинок колишнього Кубка Федерації повинна була прийняти Японія ще у 2020-му.

"В минулому році право проведення матчу дісталося нашим суперникам. Але з тих пір світ потрапив в жорсткі обійми COVID. Спочатку наш матч з 2020 року перенесли на 2021-й, а потім стало відомо, що Японія напередодні Олімпійських ігор майже повністю закрила свої кордони для іноземців. Під заборону потрапили і спортсмени. І ФТУ ще в кінці минулого року повідомила ITF про готовність взяти на себе проведення матчу", – повідомляє ФТУ

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Збірна України

Збірна України / Фото: Федерація тенісу України

Попередньо на арені в Чорноморську планується присутність глядачів, хоча і в обмеженій кількості. Якщо до матчу в Україні не будуть введені додаткові обмежувальні заходи.

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16-17 квітня дівчата зіграють п'ять матчів – чотири одиночних і одну пару. Переможці пройдуть в кваліфікацію колишнього Fed Cup Finals-2021, програвші залишаться в групі в своїй зоні. Раніше жіночі збірні України та Японії жодного разу не грали один з одним в Кубку Федерації.

У попередньому матчі українки зім'яли Естонію за 52 хвилини і пробилися до плей-офф Світової групи.

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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