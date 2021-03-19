Українські тенісисти вийшли до фіналу турніру в Італії, а Марченко обійшов Стаховського

Сергій Стаховський та Ілля Марченко впевнено виграли півфінал в двох сетах

Двоє найкращих майстрів ракетки України в ці дні грають на хардовому турнірі АТР серії "челленджер" в італійському місті Бієлла. В одиночному розряді Ілля Марченко (№169 в світовому рейтингу) пробився сьогодні в півфінал, обігравши француза Грегуара Баррере (№116) – 7:6, 6:1. А ось Сергій Стаховський (№195) не зміг впоратися з німцем Даніелем Мазуром – 6:7, 4:6.

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Цікаво, що в разі успіху Стаховський би вийшов у півфіналі на Марченка. А так партнери по збірній України возз'єдналися в парному розряді. У п'ятницю ввечері наші хлопці змогли вибити з турніру дует Бонзі/Ніс (Франція/Монако), сіяний під третім номером, – 6:4, 6:4.

Сергій Стаховський / Фото: Великий теніс України

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Призовий фонд змагання становить 44 тисячі євро. Переможець фіналу отримає 2670 євро, який програв дует – 1550. В одиночній сітці Марченко вже заробив 2160 євро, а Стах зупинився на 1260.

Раніше Ілля Марченко спав разом з трофеєм після перемоги у фіналі турніру в Італії над британцем Енді Марреєм.

Ілля Марченко / Фото: Instagram

Дивіться сюжет про те, як Стаховський став професійним тенісистом:

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