Українки впізнали суперниць у першому колі Australian Open

Сьогодні у Мельбурні відбулося жеребкування стартового раунду першого у сезоні турніру "Великого шолома" Australian Open. Своїх суперниць дізналися українські тенісистки

Еліна Світоліна вийшла в третє коло US Open / Фото: REUTERS

Нашу країну в основній сітці представлять чотири тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська. Також у фіналі кваліфікації виступить Леся Цуренко.

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Результати жеребкування Australian Open

Еліна Світоліна (16) – Фіона Ферро (104)

Марта Костюк (50) – Діан Паррі (117)

Ангеліна Калініна (51) – Джессіка Пегула (22)

Даяна Ястремська (102) – Медісон Бренгл (59)

А ось до жеребкування чоловічого турніру є питання, адже в сітку було включено Новака Джоковича, але серб ризикує бути депортований з Австралії за порушення ковидних правил.

Раніше ми писали, що вже третя країна загрожує в'язницею Джоковичу. Проти сербського тенісиста розпочала розслідування Іспанія. Він приїжджав до країни без щеплення від коронавірусу.