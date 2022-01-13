Українки впізнали суперниць у першому колі Australian Open

Нашу країну в основній сітці представлять чотири тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська. Також у фіналі кваліфікації виступить Леся Цуренко.
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Результати жеребкування Australian Open
- Еліна Світоліна (16) – Фіона Ферро (104)
- Марта Костюк (50) – Діан Паррі (117)
- Ангеліна Калініна (51) – Джессіка Пегула (22)
- Даяна Ястремська (102) – Медісон Бренгл (59)
А ось до жеребкування чоловічого турніру є питання, адже в сітку було включено Новака Джоковича, але серб ризикує бути депортований з Австралії за порушення ковидних правил.
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Раніше ми писали, що вже третя країна загрожує в'язницею Джоковичу. Проти сербського тенісиста розпочала розслідування Іспанія. Він приїжджав до країни без щеплення від коронавірусу.