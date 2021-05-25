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Українка розгромила росіянку на Відкритому чемпіонату Франції з тенісу. Марченко виграв трилер

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 травня, 00:05
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У перший день кваліфікації Ролан Гаррос-2021 перемоги здобули Ілля Марченко і Ангеліна Калініна, а досвідчена Катерина Бондаренко зачохлила ракетку
Ілля Марченко
Ілля Марченко / Фото: Федерація тенісу України

У понеділок на грунтових кортах Парижа почалася відбіркова кампанія Відкритого чемпіонату Франції – другого в році турніру серії "Великого шолома". Зіграли свої матчі і троє представників України. В результаті двоє пройшли до другого раунду кваліфікації, одна дівчина вибула з боротьби.

Тим часом, український тенісист обурений арештом Протасевича.

Самим затяжним виявилося протистояння Ілля Марченко з Брейденом Шнуром. Українцю в другій партії вдалося відіграти матч-бол, а потім довести справу до перемоги над канадцем – 6:7, 7:5, 6:4. Суперники провели на корті 3 години і 3 хвилини. Приємним став той факт, що Ілля нарешті переміг після шести поразок поспіль.

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У жіночій сітці наша Ангеліна Калініна легко розібралася з росіянкою Мариною Мельникової – 7:5, 6:1. А ось колись перша ракетка України Катерина Бондаренко не впоралася з грузинкою Маріам Болквадзе – 4:6, 3:6.

В тренді

У вівторок в боротьбу вступлять ще чверть українців: Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катарина Завацька і Дарина Снігур.

Нещодавно в сорочці нарозхрист українська тенісистка блиснула в Італії.

Згадаймо, як українські тенісисти збиралися під час Відкритого чемпіонату Австралії:

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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