Українець виграв перший турнір у 2021-му. Син помічника генсека ООН взяв другий титул

Ерік Ваншельбойм народився в Сараєві й довгий час жив з батьками в Данії

Останні успіхи українського тенісу пов'язані переважно з дівчатами. Однак і в чоловічій сітці підростають майстри. Наприклад, українець Ерік Ваншельбойм став переможцем турніру ITF з призовим фондом 15 000 доларів у туніському місті Монастир. Раніше перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021.

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Ерік Ваншельбойм / Фото: Instagram

У фіналі 19-річний Ерік обіграв місцевого тенісиста Скандера Мансурі, посіяного під третім номером, – 3:6, 6:4, 6:3. Причому в другому сеті Ваншельбойм зумів відігратися з рахунку 1:3 на користь суперника. Фінал тривав дві години, за які українець допустив дві подвійні помилки, зробив шість брейків і програв п'ять геймів на своїй подачі.

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Не перший успіх Еріка

Це вже другий титул Ваншельбойма на професійному рівні. У 2019 році український тенісист став чемпіоном 15-тисячника в китайському Аньніні. Ерік, який поки 710-й номер ATP, представляє Україну, але живе і тренується в іспанському Аліканте з данським тренером Руне Томсеном. У вересні був запрошений грати за збірну України на Кубку Девіса проти Угорщини.

Син дипломатів

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Ерік – з родини українських дипломатів, які з 1997 року живуть за кордоном. Тенісист народився в Сараєві, а коли йому було кілька місяців, сім'я переїхала до Данії за місцем роботи батька, який з 2006 року працює помічником генерального секретаря ООН. Хлопець довго жив у Копенгагені, але в 16 років переїхав разом з тренером до Іспанії.

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