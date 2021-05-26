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Українець відправив росіянина додому, пробившись до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос

Олена Павлова Олена Павлова
26 травня, 17:22
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Тенісисти Ангеліна Калініна і Ілля Марченко зіграють в останньому раунді відбору в Парижі, а ось Сергій Стаховський програв японцеві і закінчив турнір
Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд в Парижі
Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд в Парижі / Фото: Федерація тенісу України

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№139 WTA) вперше вийшла до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос. У півфінальному матчі відбору на французький турнір "Великого шолома" Калініна обіграла француженку Луї Буассон (№914 WTA) – 6:4, 6:3. Раніше українка розгромила росіянку на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Поєдинок на кортах Парижа тривав 1 годину 36 хвилин. Українка виграла 6 геймів на подачі суперниці і поступилася в трьох – на своїй подачі. Завтра у фіналі кваліфікації 24-річна Ангеліна зустрінеться з румунською тенісисткою Жаклін Крістіан.

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Українець Ілля Марченко (№161 ATP) також пробився до фіналу відбору в Парижі. Сьогодні він переміг росіянина Андрія Кузнєцова (№448 ATP) з рахунком – 3:6, 6:3, 6:4. Матч тривав трохи більше двох годин. У фіналі українець зіграє проти Ботика ван де Зандсхалпа (№154 АТР) з Нідерландів. В основі "Гарроса" Марченко востаннє виступав у 2016 році.

В тренді

Ілля Марченко
Ілля Марченко / Фото: Федерація тенісу України

А ось колись кращий тенісист України Сергій Стаховський (№209 ATP) зачехляє ракетку на "Ролан Гаррос". У півфіналі кваліфікації він програв японцеві Таро Даніелю – 1:6, 4:6. За 70 хвилин на корті Стаховський програв 3 гейми на своїй подачі, здійснив 5 подвійних помилок.

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