Українцю на карантині заборонили відкривати вікна, і тенісист страждає від головного болю

Український тенісист Сергій Стаховський мучиться на карантині в Мельбурні. Раніше Стаховський пробився в основу Australian Openі зараз проходить карантин напередодні першого турніру "Великого шолома" у 2021 році. Однак умови в його номері залишають бажати кращого.

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Сергій Стаховський / Фото: Федерація тенісу України

"Найскладніше, що не відчиняються вікна. У мене немає ніякої комунікації з живими людьми. Та ще й кімната на тіньовій стороні. Сонце я тільки бачу, але не відчуваю. Організатори намагаються робити все для нашого комфорту. Приносять фрукти, поставили велотренажери в кімнати, але все одно немає повітря. Голова болить – двері і вікна відкривати не можна", – цитує Сергія Tribuna.com.

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У той же час Стаховський вважає, що організатори чинять правильно, оскільки підтвердився п'ятий випадок коронавірусу: "На щастя, не на моєму літаку. У нас залишився один. Але вони все роблять правильно, тому що Австралія – безковідна країна. Люди ходять на вулицях без масок, дозволені ресторани. Після карантину ми вийдемо в вільну країну".

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