В'язниця замість корту: Новаку Джоковичу світить строк за порушення правил карантину

Наприкінці грудня Джокович дав інтерв'ю місцевому журналісту, знаючи, що на той час уже заразився коронавірусом.
Проте, тенісист не повідомив журналістів, що отримав позитивний тест і провів фотосесію без маски на обличчі.
Згідно з повідомленням журналістки Карен Свіні у Twitter, максимальний строк у Сербії за порушення карантинних правил – три роки в'язниці.
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Втім, Новака чекають неприємності не лише на батьківщині. В Австралії Джоковичу світить рік ув'язнення за неправдиву інформацію при в'їзді до країни.
Нагадаємо, напередодні Джокович виграв у суді справу про депортацію з Австралії за відсутність щеплення від коронавірусу і вже провів тренування у закритому режимі на мельбурнському корті.
Проте Новака все ще можуть депортувати з Австралії, незважаючи на перемогу в суді. Таке право має міністр імміграції Зеленого континенту.