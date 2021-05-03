Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Тенісистка в 74 роки відновила кар'єру. Її суперниці лише 20

3 травня, 13:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Американська тенісистка Гейл Фолкенберг після трирічної паузи повернулася на корт, вона візьме участь в кваліфікації турніру ITF у Флориді

74-річна тенісистка Гейл Фолкенберг виступить у кваліфікації турніру ITF у Флориді. Спортсменка відновить кар'єру матчем проти 20-річної Тіфані Фіке, яка йде на 796-му місці в рейтингу.

Реклама

Читайте також: Це була незвичайна подорож: Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри

Матч у Флориді стане для Фолкенберг першим за три роки. В середині 80-х тенісистка досягла кращої позиції в рейтингу WTA, зайнявши 360-й рядок.

Фолкенберг вперше призупинила кар'єру в 1999 році. Тоді їй було 52 роки. З 2003 по 2011 Гейл не тренувалася, тому що доглядала за хворою матір'ю, після смерті якої повернулася в спорт.

В тренді
Боротьба за медалі і виживання: всі результати 24-го туру УПЛ
"Ворскла" - "Динамо"

З 2011-го 74-річна спортсменка виграла один матч з 43. У віці 69 років вона перемогла в першому колі кваліфікації турніру ITF в Алабамі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рік
Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рікІнші
Ось вам і Містер Ніхто: зірка українського тенісу в райських обіймах росіянина (відео)
Ось вам і Містер Ніхто: зірка українського тенісу в райських обіймах росіянина (відео)Теніс
Зухвала українська тенісистка піднялася на рекордну висоту в світі
Зухвала українська тенісистка піднялася на рекордну висоту в світіТеніс
Королева краси штурмує тенісний корт і крутить роман з мачо італійського кіно
Королева краси штурмує тенісний корт і крутить роман з мачо італійського кіноТеніс
Я тебе вб'ю. Давай вийдемо, якщо не боїшся: 19-річний гравець хотів роздерти суддю
Я тебе вб'ю. Давай вийдемо, якщо не боїшся: 19-річний гравець хотів роздерти суддюТеніс
Еліні потрібен психолог! Світоліна віддала матч, який неможливо було програти
Еліні потрібен психолог! Світоліна віддала матч, який неможливо було програтиТеніс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти