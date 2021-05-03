Тенісистка в 74 роки відновила кар'єру. Її суперниці лише 20

Американська тенісистка Гейл Фолкенберг після трирічної паузи повернулася на корт, вона візьме участь в кваліфікації турніру ITF у Флориді

74-річна тенісистка Гейл Фолкенберг виступить у кваліфікації турніру ITF у Флориді. Спортсменка відновить кар'єру матчем проти 20-річної Тіфані Фіке, яка йде на 796-му місці в рейтингу.

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Матч у Флориді стане для Фолкенберг першим за три роки. В середині 80-х тенісистка досягла кращої позиції в рейтингу WTA, зайнявши 360-й рядок.

Фолкенберг вперше призупинила кар'єру в 1999 році. Тоді їй було 52 роки. З 2003 по 2011 Гейл не тренувалася, тому що доглядала за хворою матір'ю, після смерті якої повернулася в спорт.

З 2011-го 74-річна спортсменка виграла один матч з 43. У віці 69 років вона перемогла в першому колі кваліфікації турніру ITF в Алабамі.