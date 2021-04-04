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Тенісистка-мільйонерка з незвичайним прізвищем показала новонароджену дочку

4 квітня, 16:52

Олег Люлька Олег Люлька

Німецька спортсменка Татьяна Марія вдруге стала мамою

33-річна німецька тенісистка Татьяна Марія (до заміжжя – Малек) вдруге стала матір'ю. У неї народилася дочка, яку назвали Сесілія. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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За свою кар'єру Татьяна виграла один турнір WTA в одиночному розряді, а також чотири – у парному, сумарно заробивши на корті 3 225 704 долари призових. Наразі вона є 180-ю ракеткою світу.

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Зазначимо, що в квітні 2013 року чоловіком Татьяни став колишній французький тенісист Шарль Едуар Марія – тодішній її тренер і менеджер. У грудні того ж року в пари народилася перша дочка, яку назвали Шарлотта.

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Додамо, що в березні 2008 року в Татьяни було діагностовано серйозне захворювання – легенева емболія. Однак після лікування, яке тривало пів року, спортсменка зуміла подолати недугу і відновила кар'єру.

Незабаром німецька тенісистка має намір вийти з декрету і продовжити виступи.

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