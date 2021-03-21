Тенісистка-красуня показала вид з шикарного готелю в Майамі

Еліна Світоліна прилетіла в США на престижний хардового турнір

Наступного тижня в Майамі стартує турнір серії WTA1000, на якому зіграють багато сильних тенісистки. У жіночій сітці виступлять 128 спортсменок – таку кількість зазвичай буває на змаганнях "Великого шолома". Прибула в США і найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка займає п'яте місце в світовому рейтингу.

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Уродженка Одеси похвалилася видом з балкона свого номера в готелі з трьома басейнами.

Поділилася дівчина і більш приземленими радощами, показавши свої нові кросівки, в яких, мабуть, планує грати в Майамі.

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Днями Світоліна послала поцілунок у вечірній сукні й шиканула в Еміратах в українському ресторані.

Поки що наша прима не дуже вдало виступає у 2021 році. Перед цим вона грала на турнірах в Досі і Дубаї, де швидко зачохлила ракетку задовго до вирішальних матчів. Компанію Світоліній складе ще одна співвітчизниця – Леся Цуренко, яка також засвітилася на балконі в Майамі.

Тим часом, хвора зірка тенісу дивом завагітніла.

Дивіться, як Еліна летіла в Дубай і показала свій паспорт:

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