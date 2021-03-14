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Тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тіла

14 березня, 13:47

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Спортсменка готова віддати руку або плече під тату

Тенісистка Олександра Олійникова виставила на продаж ділянку свого тіла. 20-річна спортсменка пропонує учасникам аукціону отримати довічне право на нанесення татуювання або будь-якого іншого арт-об'єкта на її праву руку або плече. Розмір 15 на 8 см.

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"Ви можете нанести тату або арт-об'єкт. Його побачать на кожному корті, де я виступаю. Ви можете залишити це поле порожнім, а в майбутньому, коли я почну грати на Уїмблдоні або Ролан Гаррос, у вас з'явиться шанс перепродати його за більш високою ціною", – говорить Олійникова.

Вимоги у дівчини до покупця мінімальні. Новий власник сам повинен оплатити тату і там не повинно бути ніякого екстремізму чи написів, пов'язаних з азартними іграми.

Аукціон завершиться 18 березня. Зараз тенісистці запропонували 5673 долари.

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Олександра Олійникова народилася в Києві, але потім переїхала до Хорватії. У світовому рейтингу вона посідає 654-те місце і вже заробила на корті 26 тисяч доларів.

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