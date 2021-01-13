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Тенісистка без п'яти пальців пробилася до основи Australian Open

13 січня, 14:04

Олег Люлька Олег Люлька

Лікарі вважали, що Франчесці Джонс не бути спортсменкою. Але вона спростувала їхні прогнози

20-річна британська тенісистка Франческа Джонс пробилася до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії. У фінальному раунді кваліфікації ця унікальна спортсменка розгромила китаянку Лу Цзяцзин з рахунком 6:0, 6:1.

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Джонс народилася з рідкісним генетичним розладом – ектродактилією, внаслідок чого у неї тільки вісім пальців на руках і сім – на ногах. Лікарі вважали, що стати професійною тенісисткою Джонс не вдасться, але вона довела протилежне.

Франческа Джонс

Франческа Джонс / Фото: Getty Images

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З дев'яти років Джонс займалася в академії в Барселоні, де тренувалися британець Енді Маррей і іспанець Рафаель Надаль.

Зараз в рейтингу WTA Франческа посідає 241-й рядок. За свою кар'єру вона заробила 94 318 доларів призових.

Нагадаємо, з шести представників України, які виступали в кваліфікації, до основної сітки Australian Open пробився лише один. Щасливчиком став Сергій Стаховський. Основні змагання відбуватимуться з 8 по 21 лютого в Мельбурні.

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теніс Australian Open спортсменка тенісистка Франческа Джонс

Джерело: Сегодня|Спорт

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