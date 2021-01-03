Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Світоліна забрала у свого хлопця шоколад під музику з TikTok

3 січня, 15:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Француз Монфіс постраждав від української тенісистки-коханої

Сьогодні Еліна Світоліна і Гаель Монфіс оживили свою спільну сторінку в Instagram. Знамениті тенісисти зняли невелику сценку про те, як українка вкрала у француза шматок шоколаду. Ледь не з рота.

Реклама

Читайте також: Світоліна в жаху від зважування після Нового року.

За сценарієм першого в цьому році повідомлення Гаель сидить за столом. Щойно він захотів поласувати плиткою шоколаду, як із-за спини підкралася кохана й відкусила шматочок. А потім ще й налякала хлопця. Лише після цього залишила Монфіса в спокої. При цьому в пісеньці з популярного застосунку TikTok звучать далеко не безневинні слова.

А ось за кілька днів до Нового року пара зняла святковий ролик зі спільним танцем.

Реклама

Також Еліна сьогодні вдень показала вид зі свого вікна в теплих краях. Погода буває похмурою навіть на курортах.

Нещодавно Світоліна проміняла спорт на хлопця, поставивши на 2021-й рік незвичайну мету.

Дивіться, як Еліна тренувалася:

Світоліна тренується в Монако
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео шоколад теніс Еліна Світоліна Гаель Монфіс TikTok
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Красиві кокоси!" Українська тенісистка похвалилася своїм мегабюстомТеніс
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Світоліна проміняла спорт на хлопця. Ціль Еліни на 2021-й вас приголомшить
Світоліна проміняла спорт на хлопця. Ціль Еліни на 2021-й вас приголомшитьТеніс
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
Тенісистка пішла в порноіндустрію після невдач на корті
Тенісистка пішла в порноіндустрію після невдач на кортіТеніс
Леся Цуренко засвітила груди, вітаючи з Новим роком
Леся Цуренко засвітила груди, вітаючи з Новим рокомТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти