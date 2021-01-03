Світоліна забрала у свого хлопця шоколад під музику з TikTok

Сьогодні Еліна Світоліна і Гаель Монфіс оживили свою спільну сторінку в Instagram. Знамениті тенісисти зняли невелику сценку про те, як українка вкрала у француза шматок шоколаду. Ледь не з рота.

Реклама

Читайте також: Світоліна в жаху від зважування після Нового року.

За сценарієм першого в цьому році повідомлення Гаель сидить за столом. Щойно він захотів поласувати плиткою шоколаду, як із-за спини підкралася кохана й відкусила шматочок. А потім ще й налякала хлопця. Лише після цього залишила Монфіса в спокої. При цьому в пісеньці з популярного застосунку TikTok звучать далеко не безневинні слова.

А ось за кілька днів до Нового року пара зняла святковий ролик зі спільним танцем.

Реклама

Також Еліна сьогодні вдень показала вид зі свого вікна в теплих краях. Погода буває похмурою навіть на курортах.

Нещодавно Світоліна проміняла спорт на хлопця, поставивши на 2021-й рік незвичайну мету.

Дивіться, як Еліна тренувалася:

Світоліна тренується в Монако

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама