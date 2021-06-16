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Швейцарія --
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Данія --
Бельгія --
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Нідерланди --
Австрія --
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Швеція --
Словаччина --
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Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
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Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
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Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Світоліна сенсаційно програла росіянці матч за 12 тисяч євро

Олег Люлька Олег Люлька
16 червня, 14:20
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Еліна тричі перемагала представницю РФ Александрову, але сьогодні в дебютному для себе трав'яному поєдинку сезону вперше їй поступилася – дивіться, як це було
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) в своєму дебютному матчі на траві цього сезону поступилася росіянці Катерині Александровій (№34 WTA) – 4:6, 5:7.

Їхній півторагодинний поєдинок відбувся на турнірі WTA500 в Берліні.

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Відзначимо, що в другій партії у Еліни було 7 сетболів, однак жодним із них українка не скористалася, програвши Александровій вперше за час очних протистоянь. Раніше Світоліна тричі цю росіянку перемагала.

Отже, призовий чек Еліни Світоліної за виступ у Берліні склав скромні 6 612 євро. Її кривдниця-росіянка поповнила свій рахунок вже на 12,5 тисячі євро.

До старту головного трав'яного турніру року – Вімблдону – залишається півтора тижні.

Нагадаємо, перед цим на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Світоліна вибула в 1/16 фіналу, поступившись майбутній переможниці змагань чешці Барборі Крейчиковій – 3:6, 2:6.

Пояснюючи ранню поразку на Гарросі, Світоліна сказала, що по ходу матчу дуже перехвилювалася. А також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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#
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І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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Середа, 16 червня
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