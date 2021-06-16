Світоліна сенсаційно програла росіянці матч за 12 тисяч євро

Еліна тричі перемагала представницю РФ Александрову, але сьогодні в дебютному для себе трав'яному поєдинку сезону вперше їй поступилася – дивіться, як це було

Українська тенісистка Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) в своєму дебютному матчі на траві цього сезону поступилася росіянці Катерині Александровій (№34 WTA) – 4:6, 5:7.

Їхній півторагодинний поєдинок відбувся на турнірі WTA500 в Берліні.

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Відзначимо, що в другій партії у Еліни було 7 сетболів, однак жодним із них українка не скористалася, програвши Александровій вперше за час очних протистоянь. Раніше Світоліна тричі цю росіянку перемагала.

Отже, призовий чек Еліни Світоліної за виступ у Берліні склав скромні 6 612 євро. Її кривдниця-росіянка поповнила свій рахунок вже на 12,5 тисячі євро.

До старту головного трав'яного турніру року – Вімблдону – залишається півтора тижні.

Нагадаємо, перед цим на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Світоліна вибула в 1/16 фіналу, поступившись майбутній переможниці змагань чешці Барборі Крейчиковій – 3:6, 2:6.

Пояснюючи ранню поразку на Гарросі, Світоліна сказала, що по ходу матчу дуже перехвилювалася. А також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.