Світоліна ридає: померла особлива для неї людина

Не стало американського модельєра Вірджила Абло, у вбраннях від якого зіграли весілля перша ракетка України Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс

Світоліна оплакує модельєра Абло / Фото: Колаж: Сьогодні

Еліна Світоліна, яка напередодні проводила в компанії Володимира Кличка благодійний аукціон, сьогодні розплакалася.

Провідна українська тенісистка не змогла стримати сльози, дізнавшись про смерть дизайнера Вірджила Абло, якому був лише 41 рік.

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"Немає слів. Спочивай з миром, Вірджил Абло", – написала Еліна Світоліна в Twitter.

А в сторіз у себе Instagram Еліна розмістила 11 ридаючих емодзі.

/ Фото: Reuters

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Зауважимо, що саме Вірджил Абло виготовив Еліні Світоліній та Гаелю Монфісу вбрання для весілля, яке вони зіграли у липні у Женеві.

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Засновник Off-White Вірджил Абло кілька років боровся з раком, про що ніколи не згадував публічно.

Помер американський модельєр Вірджіл Абло / Фото: Инстаграм