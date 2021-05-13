Світоліна розгромила іспанську красуню Гарбіньє Мугурусу на турнірі WTA в Римі

Українська тенісистка досить легко впоралася з колишньою першою ракеткою планети з Іспанії, вигравши свій другий матч в Італії в двох сетах

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Лідер збірної України Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на великому турнірі серії WTA1000 в Римі. Напередодні Світоліна здолала американську росіянку в затяжній битві. Сьогодні ж 26-річна одеситка в третьому колі розправилася з іспанкою Гарбіньє Мугурусою – колись першою ракеткою світу.

Перемога в 1/8 фіналу далася нашій спортсменці легше, ніж в поєдинку з Амандою Анісімовою в середу. Еліна впевнено перемогла в двох сетах – 6:4, 6:2.

Хочеться сподіватися, що Світоліна набрала хід, проявить себе на грунті і зможе піднятися в рейтингу. Її суперницею в чвертьфіналі буде талановита полячка Іга Швентек, якій 31 травня виповниться лише 20 років. Але в минулому році вона вже виграла Відкритий чемпіонат Франції – "Ролан Гаррос". Зауважимо, що українка вже двічі перемагала на цьому турнірі в Італії.

Цікаво, що Еліна і Іга разом тренувалися, коли перебували на карантині в Мельбурні в січні цього року перед Відкритим чемпіоном Австралії.

Днями Світоліна вилетіла з ТОП-5 рейтингу найкращих тенісисток світу.

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