Русский
$ 27,67
33,67
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Світоліна розбила американську росіянку в затяжний битві на великому турнірі в Римі

12 травня, 12:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка після програного першого сету проявила характер і виграла два наступні, вийшовши до третього раунду в італійській столиці

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

На цьому тижні в Римі проходить престижний тенісний турнір серії WTA1000 з призовим фондом 1,578 мільйона євро. Уже на старті стався скандальний інцидент: батько тенісистки налякав суддю, та викликала на корт охорону. Сьогодні ж на грунтових змаганнях стартувала наша найкраща тенісистка Еліна Світоліна.

Реклама

Українка отримала п'ятий номер посіву, пропустила перший раунд, а в другому зустрічалася з американкою російського походження Амандою Анісімовою. Зустріч проходила, як на гойдалках, хоча 26-річна Еліна займає шосте місце в світовому рейтингу, а суперниця – 39-е.

У першій партії гра у Світоліної не пішла – 2:6. Зате пізніше наша спортсменка змогла зібратися, змінити хід поєдинку і перемогти – 6:3, 6:4. Правда, в третьому сеті вона знову змусила понервувати, віддавши свою подачу за рахунку 3:5. Але потім взяла чужу і виграла з першого ж матч-болу.

Одеситка першою на турнірі вийшла до третього раунду, вже заробивши 17 тисяч євро. Наступною її суперницею буде переможниця дуелі між іспанкою Гарбіньє Мугурусою (12) і американкою Бернардою Перою.

Днями російська тенісистка рознесла США: "Смердить, брудно – я боюся там нове взуття надіти".

Реклама

Згадаймо, як Еліна перемагала в мексиканському Монтерреї:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Як чемпіон ОІ-1956 зі збірної СРСР з футболу став дідом кращого тенісиста Греції
Як чемпіон ОІ-1956 зі збірної СРСР з футболу став дідом кращого тенісиста ГреціїТеніс
Голодне дитинство білоруської зірки: Мама в склянці вирощувала цибулю
Голодне дитинство білоруської зірки: Мама в склянці вирощувала цибулюТеніс
Не доплатили 25 центів: тенісистка шокована розміром преміальних у Празі
Не доплатили 25 центів: тенісистка шокована розміром преміальних у ПразіТеніс
Українка з найкращим бюстом світового тенісу спокусливо закінчила християнський університет (фото)
Українка з найкращим бюстом світового тенісу спокусливо закінчила християнський університет (фото)Теніс
Російська тенісистка рознесла США: Смердить, брудно – я боюся там нове взуття надіти
Російська тенісистка рознесла США: Смердить, брудно – я боюся там нове взуття надітиТеніс
Овочі, картопля і фрукти: 74-річна тенісистка розкрила секрет спортивного довголіття
Овочі, картопля і фрукти: 74-річна тенісистка розкрила секрет спортивного довголіттяТеніс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти