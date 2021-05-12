Світоліна розбила американську росіянку в затяжний битві на великому турнірі в Римі

Українська тенісистка після програного першого сету проявила характер і виграла два наступні, вийшовши до третього раунду в італійській столиці

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

На цьому тижні в Римі проходить престижний тенісний турнір серії WTA1000 з призовим фондом 1,578 мільйона євро. Уже на старті стався скандальний інцидент: батько тенісистки налякав суддю, та викликала на корт охорону. Сьогодні ж на грунтових змаганнях стартувала наша найкраща тенісистка Еліна Світоліна.

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Українка отримала п'ятий номер посіву, пропустила перший раунд, а в другому зустрічалася з американкою російського походження Амандою Анісімовою. Зустріч проходила, як на гойдалках, хоча 26-річна Еліна займає шосте місце в світовому рейтингу, а суперниця – 39-е.

У першій партії гра у Світоліної не пішла – 2:6. Зате пізніше наша спортсменка змогла зібратися, змінити хід поєдинку і перемогти – 6:3, 6:4. Правда, в третьому сеті вона знову змусила понервувати, віддавши свою подачу за рахунку 3:5. Але потім взяла чужу і виграла з першого ж матч-болу.

Одеситка першою на турнірі вийшла до третього раунду, вже заробивши 17 тисяч євро. Наступною її суперницею буде переможниця дуелі між іспанкою Гарбіньє Мугурусою (12) і американкою Бернардою Перою.

Днями російська тенісистка рознесла США: "Смердить, брудно – я боюся там нове взуття надіти".

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Згадаймо, як Еліна перемагала в мексиканському Монтерреї: