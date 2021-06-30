Світоліна поклала на рахунок майже 3 мільйони і залишається в боротьбі на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна переграла Елісон ван Ейтванк з Бельгії в трьох сетах і вийшла до другого кола трав'яного шолома в Великобританії

Еліна Світоліна на корті Уїмблдону / Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола Вімблдону. На старті трав'яного "шолома" в Англії одеситка не без зусиль переграла Елісон ван Ейтванк з Бельгії – 6:3, 2:6, 6:3. Раніше ми писали, що Костюк виграла 2,8 млн на Вімблдоні, але російські ЗМІ відправили її додому.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. На рахунку 5-го номера WTA Світоліної 5 подач навиліт, 4 подвійні помилки і 6 реалізованих брейкпойнтов з 11-ти. 57-я ракетка світу ван Ейтванк зробила 3 ейси, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 брейкпойнтов з 10-ти.

Світоліна здобула свою другу перемогу в матчах з Елісон ван Ейтванк. За вихід до наступного раунду українка заробила 75 000 фунтів або 2,8 млн гривень. У другому колі Світоліна зіграє Магдою Лінетт (WTA 44) з Польщі. Еліна веде в статистиці особистих зустрічей 2:0.

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Нагадаємо, що Вімблдон стартував 28 червня. Фінал жіночого одиночного розряду запланований на 10 липня. Чинною чемпіонкою є румунка Симона Халеп, яка перемогла у 2019 році у вирішальній битві Серену Вільямс. А в минулому році турнір був скасований через коронавірус.

Раніше ми писали, що Світоліна збирається віддати своє місце на Олімпійських іграх.

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