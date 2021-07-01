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Світоліна перед весіллям розчарувала: крах українок на Вімблдоні

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 17:20
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У другому колі одиночного розряду турніру "Великого шолома" в Великій Британії програли дві найкращі наші тенісистки
/ Фото: Reuters

Нетривалим виявилося перебування українців на Вімблдоні-2021. Найдовше протрималися Еліна Світоліна і Марта Костюк, які вибули сьогодні в другому раунді. У першому колі ракетку зачохлила Катерина Козлова, а Леся Цуренко пробилася в основну сітку, та не зіграла через травму. У чоловіків Сергій Стаховський та Ілля Марченко склали зброю ще в кваліфікації.

Ми писали, що Світоліна черпає натхнення в команді Шеви.

Особливо образливою виявилася поразка п'ятої ракетки планети. Еліна поступилася полячці Магді Лінетт (№44 у світовому рейтингу) в двох сетах – 3:6, 4:6. 29-річна уродженка Познані здобула найбільш значущу перемогу в своїй кар'єрі.

Більш зрозумілою виглядає невдача 19-річної Костюк (№70). Киянка змогла впевнено взяти у досвідченої Анастасії Севастової з Латвії (№56) першу партію, але потім щось в її грі порушилося – 6:1, 4:6, 3:6. За участь у другому колі (1/32 фіналу) тенісистам виплачують по 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Читайте також: Таку Світоліну бачить тільки її сім'я (кумедне відео).

Нагадаємо, в липні прима нашого тенісу збиралася одружитися з Гаелем Монфісом. Місце і час весілля спортсмени приховують.

Дивіться сюжет про Лесю Цуренко і її мрії виступити на Олімпіади-2020:

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F
#
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Г
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1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
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4
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Угорщина
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