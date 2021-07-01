Світоліна перед весіллям розчарувала: крах українок на Вімблдоні

У другому колі одиночного розряду турніру "Великого шолома" в Великій Британії програли дві найкращі наші тенісистки

/ Фото: Reuters

Нетривалим виявилося перебування українців на Вімблдоні-2021. Найдовше протрималися Еліна Світоліна і Марта Костюк, які вибули сьогодні в другому раунді. У першому колі ракетку зачохлила Катерина Козлова, а Леся Цуренко пробилася в основну сітку, та не зіграла через травму. У чоловіків Сергій Стаховський та Ілля Марченко склали зброю ще в кваліфікації.

Ми писали, що Світоліна черпає натхнення в команді Шеви.

Особливо образливою виявилася поразка п'ятої ракетки планети. Еліна поступилася полячці Магді Лінетт (№44 у світовому рейтингу) в двох сетах – 3:6, 4:6. 29-річна уродженка Познані здобула найбільш значущу перемогу в своїй кар'єрі.

Більш зрозумілою виглядає невдача 19-річної Костюк (№70). Киянка змогла впевнено взяти у досвідченої Анастасії Севастової з Латвії (№56) першу партію, але потім щось в її грі порушилося – 6:1, 4:6, 3:6. За участь у другому колі (1/32 фіналу) тенісистам виплачують по 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Читайте також: Таку Світоліну бачить тільки її сім'я (кумедне відео).

Нагадаємо, в липні прима нашого тенісу збиралася одружитися з Гаелем Монфісом. Місце і час весілля спортсмени приховують.

Дивіться сюжет про Лесю Цуренко і її мрії виступити на Олімпіади-2020: