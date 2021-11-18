Світоліна може лише позаздрити: іспанка виграла мільйон і розплакалася

П'ята ракетка світу, іспанка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Підсумкового турніру WTA, неофіційного чемпіонату світу з тенісу, у мексиканській Гвадалахарі

Гарбіньє Мугуруса / Фото: Reuters

У фінальному матчі Гарбіньє Мугуруса за 1 годину 39 хвилин обіграла суперницю з Естонії Анетт Контавейт із рахунком 6:3, 7:5.

Після переможного розіграшу Гарбіньє впала на корт і заплакала. А її команда на трибунах божеволіла від радості.

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Для 28-річної Мугуруси це перший виграний Підсумковий турнір WTA. Також вона перша іспанка, яка виграла цей турнір у одиночному розряді.

Призовий фонд турніру становив $5 млн. При цьому Мугурусі дісталося $1 240 000, а Контавейт – 420 тисяч доларів.

"Зараз я неймовірно щаслива і відчуваю полегшення, тому що на початку турніру були труднощі, але потім я почала грати краще, – каже Мугуруса. – Я змогла знову довести собі – я можу бути найкращою, можу бути маестро, як кажуть в Іспанії. Справа навіть не в рейтингу, мені просто приємно забрати трофей додому".

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Зазначимо, що 2018 року Підсумковий турнір WTA виграла українка Еліна Світоліна, яка цього разу не зуміла потрапити до його учасниць.