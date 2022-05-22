Стало відомо, чим займається у в'язниці друг Кличка

Шестиразовий переможець турнірів "Великого шлему" Борис Беккер зараз сидить у в'язниці. Тенісист скаржиться на антисанітарію та харчування.
Окрім того, 54-річний Беккер веде тюремний щоденник. Після звільнення спортсмен має намір його видати та трохи заробити.
"Це буде історія про те, як він потрапив у таке становище і на що схоже життя у в'язниці. Також оповідь зачепить і інші аспекти його життя. Борис намагається зайняти себе у в'язниці. Це хороший спосіб. До того ж він знає, що така книга викличе інтерес", – сказав The Sun знайомий Беккера.
"Він використовує це, щоб боротися зі своїми переживаннями і, можливо, страхами у в'язниці. Взяти активну людину і посадити її в камеру – це складно. Книга змушує мозок працювати".
Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Тенісист був оголошений банкрутом п'ять років тому. 2017 року він не зміг виплатити кредит за будинок в Іспанії. Сума боргу Беккера склала близько 4 млн євро.
Нагадаємо, що Борис Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Йому підкорилося шість турнірів "Великого шлему":
- Вімблдон (1985, 1986, 1989)
- Australian Open (1991, 1996)
- US Open (1989)
Беккер займав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.
Нагадаємо, що Борис дружить із братами Кличками. Віталія разом із дружиною навіть було запрошено на весілля тенісиста у 2009 році.
А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми другими половинками.