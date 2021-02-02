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Український тенісист обіграв росіянина на старті турніру в Австралії

2 лютого, 18:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Киянка Марта Костюк успішно стартувала в парі з білорускою Соснович

Особливі правила карантину в Австралії призвели до того, що всі найсильніші тенісисти світу зараз зібралися в Мельбурні. Причому, виступають вони в одному місті, але на чотирьох різних турнірах! На південному заході Зеленого континенту зараз проходять два жіночих змагання WTA, чоловічий особистий турнір АТР і командний АТР Cup.

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Тим часом Федерер оголосив, коли і де повернеться на корт.

У вівторок вдало проявили себе українці. Найкращий наш тенісист Сергій Стаховський (№201 у світі) здобув вольову перемогу над 23-річним росіянином Романом Сафіулліним (№182) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. У другому колі суперником досвідченого киянина стане височенний американець Рейллі Опелка (зріст – 211 см, №40 у рейтингу).

У жіночому турнірі наша юна зірка Марта Костюк заявилася в парі з білорускою Олександрою Соснович і в першій зустрічі відсвяткувала перемогу над американським дуетом Мухаммад /Пегула – 6:2, 3:6, 10-8. Цікаво, що перед цим Соснович обіграла в одиночному розряді іншу українку – Лесю Цуренко. Причому це був матч другого турніру, хоча пройшов на тих же хардових кортах.

Напередодні зірка українського тенісу зізналася в слабкості після штанги: "Це моє кохання". Трохи пізніше Марта показала, як споживає вітаміни.

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Дивіться сюжет про те, як Стаховський став професійним тенісистом:

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теніс мельбурн Сергій Стаховський Марта Костюк
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