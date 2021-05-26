Стаховський і Цуренко здобувають перемоги на старті Ролан Гаррос

Обидва українські тенісисти і троє дівчат подолали перший раунд відбірного турніру Відкритого чемпіонату Франції. Попереду – ще два кола

Леся Цуренко / Фото: AFP

У другий день кваліфікації грунтового турніру "Великого шолома" на корти Парижа вийшли четверо представників України. Троє з них зуміли перемогти і пройти далі. У чоловіків ветеран збірної Сергій Стаховський (№209 у світі) розібрався з португальцем Жоао Домінгешем (№226) у двох сетах – 7:5, 6:4.

Нагадаємо, Стаховський обурений арештом Протасевича і відмовляється літати з Ryanair.

У жіночій сітці з важкої перемоги стартувала Леся Цуренко, котра дві з половиною години билася з американкою Даніель Лао – 6:1, 4:6, 7:6 (7:0). Також успіх прийшов і до Катарини Завацької, вона впоралася з іспанкою Крістіною Букшею дуже легко – 6:2, 6:1.

В понеділок українка розгромила росіянку на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

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Вибула з боротьби у вівторок лише молода Дарина Снігур: вона взяла сет, але не встояла перед італійкою Елізабеттою Коччаретто, що має дев'ятий номер посіву, – 3:6, 6:2, 1:6.

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