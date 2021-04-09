Знову спорт – поза політикою? Українська тенісистка – про заробітки в Росії

Тенісистка збірної України Катаріна Завацька дала інтерв'ю "Радіо Трек". У ньому 21-річна уродженка Рівного, зокрема, розповіла про те, що не бачить нічого поганого в тому, щоб їздити на турніри в Росію і заробляти там гроші.
Днями Завацька розповіла, як пів години вбивала павука.
Молода спортсменка висловила популярну в певному колі колег точку зору:
"Я намагаюся не змішувати політику і спорт. Я приїжджаю на турнір – і мені пофіг: це Санкт-Петербург, Майамі або Дубай. У мене там є турнір, він високої категорії – тому я їду грати, бо мені потрібно набирати очки, заробляти гроші".
Також дівчина розповіла, що нині живе і тренується у французьких Каннах, чим дуже задоволена. Наступного тижня, 16-17 квітня, збірна України в Кубку Біллі Джин Кінг прийме в Чорноморську команду Японії. Серед наших тенісисток буде і Завацька.
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Дивіться підбірку кадрів Катаріни:
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