Скандальний тенісист із Росії став батьком, але дитину не побачить

Німецька модель Бренда Паті народила дочку, але не хоче ділити її зі Звєрєвим

Знаменитий тенісист Олександр Звєрєв вперше став батьком. Його колишня дівчина, німецька модель румунського походження Бренда Патеа, вчора народила дівчинку. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Instagram. Правда, ще восени минулого року Звєрєв кинув вагітну супермодель і не спілкується з нею, але бреше в інтерв'ю.

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27-річна красуня зізналася, що назвала дочку Майлою, й опублікувала її фотографію поруч зі своєю рукою з тату.

Звєрєв – громадянин Німеччини з російським корінням. Часом на корті він висловлює свої емоції матюками російської мови. Грає Алекс під німецьким прапором, а його батько виступав ще за СРСР. У відносинах з Брендою Олександр перебував близько року. У листопаді 2020-го Паті заявила, що вагітна, але дитину збирається виховувати одна.

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При цьому спортсмен не виявляв жодного інтересу до дівчини після розлучення – навіть після того, як дізнався, що вона чекає від нього дитину.

Звєрєв-молодший у свої 23 вже не вперше потрапляє в неприємну ситуацію. Раніше дівчина звинуватила тенісиста Звєрєва в побитті.

На цей момент Олександр займає сьоме місце в світовому рейтингу. Цікаво, що в цей час в соцмережах він публікує свою фото з Мексики з підписом: "Пляж кличе"...

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