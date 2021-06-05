Занадто перенервувала: Світоліна розповіла, чому програла на Гарросі

На шляху до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції найкращу українську тенісистку зупинила чешка з четвертого десятка рейтингу. Еліна повідомила, що сталося

Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала несподівану поразку від чешки Барбори Крейчикової в матчі за вихід до 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Нагадаємо, одеситка, яка посідає шосту сходинку в світовому рейтингу, програла 33-й ракетці планети в двох сетах – 3:6, 2:6.

"Складно сказати, що перешкодило мені знайти свою гру. Я не дуже добре реагувала на удари, можливо, занадто перенервувала. Я дуже хвилювалася, мені було надто складно впоратися з емоціями. Через це нічого не вдавалося", – наводить слова Еліни Світоліної btu.org.ua

"У мене не було злагодженої гри, а десь, де у мене був шанс, активніше зіграла Крейчикова. Я втратила гейм за рахунку 3:4 в першому сеті, який мала вигравати. Це був довгий гейм, але я навіть не замислювалася, що ми грали його 20 хвилин. Не можна сказати, що він був якийсь неймовірний, було багато помилок. Можливо, це був найбільш затяжний гейм, який я коли-небудь грала. Не можу назвати його ключовим, але якби рахунок став 4:4, можливо, щось би склалося по-іншому"

"Я знала, що Крейчикова грає з обертанням, у неї хороші кути, вона здорово закручує м'яч. Просто мені було складно перехопити ініціативу. Вона здорово використовувала кути і відкривала собі корт. Я б не сказала, що я тактично десь погано грала. Можливо, я грала м'яко і їй було зручно потім другим м'ячем грати ще гостріше"

Еліна Світоліна прощається з Ролан Гаррос / Фото: Reuters

"Далі будемо дивитися, як відбуватиметься моє відновлення, є проблеми зі здоров'ям. Звичайно, далі буду тренуватися на траві, щоб бути готовою до Вімблдону", – додала Світоліна

Відзначимо, що, на відміну від Світоліної, продовжує виступ у Парижі Марта Костюк. 18-річна українка рознесла росіянку Варвару Грачову і вийшла до 1/8 Ролан Гаррос.