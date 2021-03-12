Найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальнику

Чотириразова переможниця турнірів "Великого шолома" японська тенісистка Наомі Осака відпочиває після ударного початку року і потішила своїх фоловерів фотографіями в червоному купальнику. Спортсменка загоряє біля свого будинку в Каліфорнії. А у лютому Осака виграла Australian Open 2021, вибивши з боротьби легендарну Серену Вільямс.

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У фіналі Австралії-2021 Осака впевнено обіграла американку Дженніфер Брейді – 6:4, 6:2. При цьому 23-річна японка виграла всі чотири фінали турнірів "Великого шолома", в яких брала участь. Кращого результату змогла домогтися за останні десятиліття тільки Моніка Селеш – у неї шість трофеїв в перших шести фіналах в 1990-1992 роках.

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Після першого "шолома" цього року Наомі стала другою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA. Поки в жіночому рейтингу лідирує австралійка Ешлі Барті. До речі, в минулому році японка стала найбільш високооплачуваною спортсменкою світу, заробивши 37,4 млн доларів, з них 34 млн – це спонсорські контракти. Ось це завидна наречена!

Раніше зоряна тенісистка стала співвласником кращого футбольного клубу США.

Наомі Осака Відео: Instagram

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