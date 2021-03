Російська тенісистка отримала в око під час матчу

Російська тенісистка Анастасія Потапова відмовилася продовжувати матч на турнірі WTA в Дубаї в парному розряді. Причина – досить незвичайна для тенісу.

У матчі 1/8 фіналу Потапова разом з Монікою Нікулеску грали з Алексою Гуарачі з Чилі і хорваткою Дарією Юрак. У другому сеті на прийомі подачі Потапова перебувала у сітки і отримала м'ячем в око від удару однієї з суперниць.

На корт вийшов лікар, який оглянув очне дно Анастасії. Після короткої наради тенісистки знялися з матчу.

Earlier today, Potapova retired in her doubles after getting hit near left eye. #DDFTennis pic.twitter.com/HK5V334k16