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Російська тенісистка отримала в око під час матчу

11 березня, 19:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсменка відмовилася від продовження поєдинку

Російська тенісистка Анастасія Потапова відмовилася продовжувати матч на турнірі WTA в Дубаї в парному розряді. Причина – досить незвичайна для тенісу.

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У матчі 1/8 фіналу Потапова разом з Монікою Нікулеску грали з Алексою Гуарачі з Чилі і хорваткою Дарією Юрак. У другому сеті на прийомі подачі Потапова перебувала у сітки і отримала м'ячем в око від удару однієї з суперниць.

На корт вийшов лікар, який оглянув очне дно Анастасії. Після короткої наради тенісистки знялися з матчу.

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Раніше ми писали, що рекорд Новака Джоковича в Сербії відзначили на рівні національного свята. Джокович почав 311 тиждень на чолі світового рейтингу АТР. Отже, він побив досягнення Роджера Федерера (310).

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теніс тенісистка

Джерело: Eurosport

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