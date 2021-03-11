Російська тенісистка отримала в око під час матчу

Російська тенісистка Анастасія Потапова відмовилася продовжувати матч на турнірі WTA в Дубаї в парному розряді. Причина – досить незвичайна для тенісу.

Реклама

Читайте також: Жінка-кішка в вогні: Серена приголомшила фото в обтягуючому комбінезоні

У матчі 1/8 фіналу Потапова разом з Монікою Нікулеску грали з Алексою Гуарачі з Чилі і хорваткою Дарією Юрак. У другому сеті на прийомі подачі Потапова перебувала у сітки і отримала м'ячем в око від удару однієї з суперниць.

На корт вийшов лікар, який оглянув очне дно Анастасії. Після короткої наради тенісистки знялися з матчу.

Earlier today, Potapova retired in her doubles after getting hit near left eye. #DDFTennis pic.twitter.com/HK5V334k16 - Tennis GIFs (@tennis_gifs) March 10, 2021

Реклама

Раніше ми писали, що рекорд Новака Джоковича в Сербії відзначили на рівні національного свята. Джокович почав 311 тиждень на чолі світового рейтингу АТР. Отже, він побив досягнення Роджера Федерера (310).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама