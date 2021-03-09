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Рекорд Джоковича в Сербії перетворили в національне свято

9 березня, 13:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тенісист побив досягнення Роджера Федерера

8 березня сербський тенісист Новак Джокович почав 311 тиждень на чолі світового рейтингу АТР. Він побив рекорд Роджера Федерера (310). Цю подія відзначили в Сербії як національне свято.

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Щоб знизити кількість глядачів і зменшити небезпеку зараження коронавірусои, урочисті заходи пройшли відразу в декількох точках Белграда. Святкування стартувало біля ресторану Джоковича. Там зібралися близько тисячі людей з прапорами Сербії і плакатами "Ноле – король". Спортсмена зустріли скандуванням, оплесками і 10-хвилинним феєрверком.

"Сподіваюся, всі ви отримуєте задоволення від моєї гри, знаю, що іноді змушую вас нервувати, але я теж переживаю. Що сказати, тим солодший успіх, якби все було легко, не було б так цікаво. Я всіх вас люблю, всім велике спасибі! Я бачу тут багато дітей, сподіваюся, і вони стануть великими тенісистами" , – звернувся до присутніх Новак.

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Сотні вболівальників також зібралися біля будівлі міської ради Белграда, що на кілька годин перетворилася на величезний екран, на якому були показані ключові моменти кар'єри спортсмена. Новак роздав автографи, натовп зустрів і проводжав його оваціями.

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теніс тенісист Новак Джоковіч

Джерело: NEWSru.com

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