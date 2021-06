Заради матчу легенд фанатам в Парижі дозволили порушити комендантську годину

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом Ролан Гаррос-2021. У неймовірному за напруженням півфіналі він переграв 13-разового чемпіона Рафаеля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2. Матч тривав 4 години 13 хвилин.

Читайте також: Герої не вмирають! Кращий український тенісист наїхав на УЄФА

На початку четвертого сету матч повинні були перервати, щоб відправити уболівальників по домівках, оскільки в Парижі настала комендантська година. Однак вони затягнули на трибунах пісні: "Ми нікуди не підемо", – і влада французької столиці пішли на безпрецедентні поступки. Дозволила фанам залишитися.

Для Надаля це всього третя поразка в історії на Ролан Гаррос. При 105 перемогах! Раніше він поступався лише Новаку Джоковичу і Робіну Содерлінгу.

У фіналі Джокович зіграє з греком Стефаносом Ціціпасом.

Impossible Achieved @DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 to reach the title match. #RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW