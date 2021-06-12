11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Заради матчу легенд фанатам в Парижі дозволили порушити комендантську годину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 червня, 06:24
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Всього втретє в історії Рафаель Надаль програв на Ролан Гаррос, в півфіналі іспанець поступився сербу Новаку Джоковичу
Новак Джокович вийшов у півфінал Відкритого чемпионату Франції
Новак Джокович вийшов у півфінал Відкритого чемпионату Франції / Фото: AFP

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом Ролан Гаррос-2021. У неймовірному за напруженням півфіналі він переграв 13-разового чемпіона Рафаеля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2. Матч тривав 4 години 13 хвилин.

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На початку четвертого сету матч повинні були перервати, щоб відправити уболівальників по домівках, оскільки в Парижі настала комендантська година. Однак вони затягнули на трибунах пісні: "Ми нікуди не підемо", – і влада французької столиці пішли на безпрецедентні поступки. Дозволила фанам залишитися.

Для Надаля це всього третя поразка в історії на Ролан Гаррос. При 105 перемогах! Раніше він поступався лише Новаку Джоковичу і Робіну Содерлінгу.

У фіналі Джокович зіграє з греком Стефаносом Ціціпасом.

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