Заради матчу легенд фанатам в Парижі дозволили порушити комендантську годину

Всього втретє в історії Рафаель Надаль програв на Ролан Гаррос, в півфіналі іспанець поступився сербу Новаку Джоковичу

Новак Джокович вийшов у півфінал Відкритого чемпионату Франції / Фото: AFP

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом Ролан Гаррос-2021. У неймовірному за напруженням півфіналі він переграв 13-разового чемпіона Рафаеля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2. Матч тривав 4 години 13 хвилин.

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На початку четвертого сету матч повинні були перервати, щоб відправити уболівальників по домівках, оскільки в Парижі настала комендантська година. Однак вони затягнули на трибунах пісні: "Ми нікуди не підемо", – і влада французької столиці пішли на безпрецедентні поступки. Дозволила фанам залишитися.

Для Надаля це всього третя поразка в історії на Ролан Гаррос. При 105 перемогах! Раніше він поступався лише Новаку Джоковичу і Робіну Содерлінгу.

У фіналі Джокович зіграє з греком Стефаносом Ціціпасом.