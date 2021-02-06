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Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеру

6 лютого, 22:00

Олена Павлова Олена Павлова

Сорана Кирстя програвала і більше не хотіла слухати настанови з трибуни

Румунська тенісистка Сорана Кирстя провалила матч 1/4 фіналу на турнірі Grampians Trophy в Мельбурні, поступившись у двох сетах американці Енн Лі – 3:6, 1:6. Однак крім суперниці і власної гри спортсменку дратував також її тренер. Раніше ми писали, що в Мельбурні паніка через коронавірус, а всі матчі скасували.

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Сорана Кирстя

Сорана Кирстя / Фото: Instagram

Під час перерви в поєдинку Сорана знехотя спілкувалася зі своїм тренером, проте його вказівки, м'яко кажучи, не сподобалися тенісистці. Дійшло до того, що засмучена Кирстя повернулася до судді на вишці і попросила її попередити тренера, щоб той перестав розмовляти.

"Можете винести йому попередження? Він говорить не перестаючи, де б я не перебувала. Я вже разів десять попросила його заткнутися", – попросила суддю спортсменка.

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Рефері Мар'яна Веловіч уточнила: "Ви хочете, щоб я винесла попередження вашому тренеру? Але ж це буде попередження вам". "Я знаю, але хочу, щоб він замовк. Я більше так не можу", – відповіла 72 ракетка світу Кирстя.

Нагадаємо, що в даний час в WTA заборонені тренерські тайм-аути, але наставники можуть підказувати, коли їхня підопічна перебуває близько.

Раніше українська зірка тенісу пообіцяла боротися з антидопінговим агентством.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

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тренер суддя тенісистка попередження Сорана Кырстя
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