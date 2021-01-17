Поліція охоронятиме порушників карантину. Тенісисти вже намагалися втекти

А серед пасажирів чартерів в Австралію знайшли ще одного хворого на COVID-19

Нові випадки зараження коронавірусом знайшли серед пасажирів, які летіли чартерами на Australian Open-2021 Мельбурн. Голова департаменту виправних установ Вікторії Емма Кассар, яка відповідає за карантин в цьому штаті, повідомила, що четверта людина – це член команди телевізійників, який прибув літаком з Лос-Анджелеса.

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Рафаель Надаль прилетів на Australian Open / Фото: Reuters

Раніше COVID-19 виявили у двох людей на рейсі з Лос-Анджелеса. А також у тренера Б'янки Андреєску Сільвена Брюно, що летів з Абу-Дабі разом з українкою Мартою Костюк, яка пішла на двотижневий карантин у Мельбурні.

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Також Кассар розповіла, що деякі гравці і члени команд намагаються порушувати карантин перед Australian Open. Вони намагалися покинути свої номери, щоб поговорити один з одним, деякі відкривали двері і кричали іншим людям на поверсі.

"Ми дуже серйозно ставимося до всіх порушень. Для гравців існує штраф до 20 тисяч, попередження від поліції, але альтернативою для тих, хто систематично порушує правила або не хоче залишатися у своїх номерах, буде переведення в готель під посиленою охороною, де за дверима знаходиться співробітник поліції Вікторії", – зазначила Кассар.

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Поліція Вікторії заявила, що не коментуватиме окремі випадки, але буде без вагань накладати штрафи за очевидні і кричущі порушення будь-яких вимог обов'язкового карантину".

Раніше ми повідомляли, що українка поскаржилася на карантин в Австралії.

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