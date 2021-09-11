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Майже як Тіна Кароль. Українська тенісистка випустила нову пісню

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 вересня, 14:21
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Даяна Ястремська доводить правило "Талановита людина – талановита в усьому" і представила своїм шанувальникам нове творіння
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Reuters

Друга ракетка України Даяна Ястремська, крім тенісу, продовжує вдосконалюватися в своїй творчості. Сьогодні вона опублікувала в своєму Instagram нову пісню.

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Лірична композиція Даяни називається "Я тобі вірю".

Свій новий трек Ястремська прокоментувала словами: "D.Y. Я тобі вірю" на всіх майданчиках".

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Ми також віримо, що на українську тенісистку чекає велике творче майбутнє.

Свою першу пісню, яка називається "Тисячі мене", Даяна опублікувала в травні 2020 року. Тоді її кліп на YouTube набрав майже півмільйона переглядів.

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Нагадаємо, що нещодавно 21-річна тенісистка виступала на US Open, де зуміла дійти до півфіналу у парному змішаному розряді. Даяна Ястремська стала першою українкою, яка зіграла в 1/2 фіналу US Open у міксті.

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