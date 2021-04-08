Перший великий турнір Світоліної-нареченої перенесли: через гроші

Тенісний турнір "Великого шолома" "Ролан Гаррос" у Парижі перенесуть на тиждень, повідомляє L'Equipe. Змагання відбудуться в період з 30 травня по 13 червня, замість попередніх дат – 23 мая/6 червня. Це означає, що між "Ролан Гаррос" і "Вімблдоном", який запланований слідом, буде перерва лише на два тижні.
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Однак перенесення "Гарроса" пов'язане не з погіршенням епідеміологічної ситуації і посиленням протиковідних заходів, а скоріше навпаки.
Як повідомляє видання, перенесення пов'язане з тим, що до червня у Франції можливе зняття пов'язаних з COVID обмежень. Завдяки зміні дат проведення турніру на пізніші організатори планують збільшити прибуток.
При цьому у зв'язку з перенесенням "Гарроса" трав'яні турніри в Штутгарті, Гертогенбосі і Ноттінгемі, які мали б 7 червня, можуть бути скасовані. В такому разі Федерація тенісу Франції виплатить компенсацію їхнім організаторам.
/ Фото: AFP
Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram
Відзначимо, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна на "Гарросі", де вона тричі доходила до 1/4 фіналу, вперше виступить в статусі нареченої. Раніше одеситка прийняла пропозицію руки і серця від француза Гаеля Монфіса.
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