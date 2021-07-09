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Перший італієць в історії! Визначився фіналіст Вімблдону

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 липня, 19:44
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Італійський тенісист Маттео Берреттіні завдав поразки поляку Хуберту Хуркачу і вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру "Великого шолома"
Маттео Берреттіні вперше зіграє у финалі Вімблдону
Маттео Берреттіні вперше зіграє у финалі Вімблдону / Фото: Getty Images

Італійський тенісист Маттео Берреттіні став першим фіналістом Вімблдону. У півфінальному поєдинку сіяний під сьомим номером Берреттіні обіграв 14-у ракетку турніру поляка Хуберта Хуркача в чотирьох сетах – 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Зустріч тривала 2 години 37 хвилин.

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Берреттіні 22 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував 6 з 10 брейк-пойнтів. Хуркач подав п'ять ейсів, один раз помилився на подачі і не використав дві можливості взяти подачу суперника.

25-річний Берреттіні ніколи не виходив у фінал турнірів "Великого шолома". Його найкращим досягненням на Вімблдоні був вихід у четверте коло.

Більш того, Маттео став першим італійцем, який вийшов у фінал Вімблдону в Відкриту еру (з 1968 року) і другим італійцем, який вийшов у фінал турніру "Великого шолома". Першим був Адріано Панатта, який виграв Ролан Гаррос в 1976 році.

За титул Берреттіні зіграє з переможцем другого півфіналу, в якому перша ракетка світу серб Новак Джокович зустрінеться з представником Канади Денисом Шаповаловим.

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