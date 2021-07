Перший італієць в історії! Визначився фіналіст Вімблдону

Італійський тенісист Маттео Берреттіні став першим фіналістом Вімблдону. У півфінальному поєдинку сіяний під сьомим номером Берреттіні обіграв 14-у ракетку турніру поляка Хуберта Хуркача в чотирьох сетах – 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Зустріч тривала 2 години 37 хвилин.

Берреттіні 22 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував 6 з 10 брейк-пойнтів. Хуркач подав п'ять ейсів, один раз помилився на подачі і не використав дві можливості взяти подачу суперника.

Into the history books @MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon , Beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7 (3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC