"Перші 3 місяці лежала на дивані": хвора зірка тенісу дивом завагітніла

Колишня перша ракетка світу Кароліна Возняцкі за прогнозами лікарів в червні стане мамою. 30-річна датчанка розповіла, що їй пощастило досить швидко завагітніти при наявності аутоімунного захворювання сполучних тканин. І взагалі ревматоїдний артрит тенісистки почав відступати після того, як вона почала носити під серцем дитину.

Реклама

"Мені так пощастило, що я досить швидко завагітніла. Насправді моя хвороба ще більше вщухла під час вагітності. Перші три місяці були трохи важкими: я лежала на дивані і відчувала себе не дуже добре. Але останнім часом відмінно проводжу час, сподіваюся, що до кінця вагітності так і буде", – цитує Возняцкі B.T.

Влітку 2019 року Возняцкі вийшла заміж за колишнього гравця НБАамериканця Девіда Лі. Весілля відбулося в Тоскані. На торжестві були присутні близько 120 гостей. Подружкою нареченої виступила тенісистка Серена Вільямс. Спортсмени були заручені з листопада 2017 року.

Кароліна Возняцкі / Фото: Instagram

Реклама

А в січні 2020 року Возняцкі завершила кар'єру. Кароліна виграла 30 титулів, серед яких перемога на Australian Open-2018. У 2017 році датчанка перемагала на Підсумковому турнірі WTA. За всю кар'єру вона виграла більше 35 мільйонів доларів призових.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама