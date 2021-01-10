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Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021

10 січня, 12:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Катаріна Завацька успішно розпочала кваліфікаційний турнір в Досі

У 2021 року світ спорту продовжить жити в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, Відкритий чемпіонат Австралії проведуть за незвичайною програмою. Перед основним турніром учасникам доведеться пройти двотижневий карантин. А відбіркові змагання сьогодні стартували в Азії – в столиці Катару.

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В основній сітці Australian Open-2021 будуть три українки, а ось в кваліфікацію наші заявилися і у жінок, і у чоловіків. Першу перемогу у відборі здобула Катарина Завацька (№118 в світі). 20-річна уродженка Луцька досить впевнено переграла Клару Таусон із Данії (№152) – 6:3, 6:3. У другому раунді українській тенісистці буде протистояти Анкіта Райна з Індії (№180). По дорозі до головного турніру необхідно виграти три кваліфікаційні матчі.

Також сьогодні Костюк розгромила третю суперницю в Еміратах.

Також в Досі виступлять: Сергій Стаховський та Ілля Марченко, Леся Цуренко, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна. А ось Катерина Козлова не зіграє в турнірі через те, що не встигла залікувати травму.

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Згадаймо, як українки перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії-2020:

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перемога теніс Australian Open Катаріна Завацька
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