Віддайте Лазурний берег Росії! Зірка тероборони обурений торгівлею території України

Легенда українського тенісу Олександр Долгополов відповів на заклики деяких політиків віддати Росії частину нашої території

Олександр Долгополов відреагував на торгівлю територією України

Україна вже понад три місяці обороняється від військової агресії фашистської Росії. Армія сусідньої держави обстрілює ракетами наші міста, вбиває українців та окупує території.

Цивілізований світ давно став на бік України, однак і серед нього знаходяться індивідууми, які намагаються зберегти обличчя російському фюреру Володимиру Путіну.

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Нещодавно колишній держсекретар США Генрі Кісінджер запропонував віддати Росії частину наших територій для досягнення миру, за що був розбитий вщент президентом України Володимиром Зеленським. На дані заяви відреагував і колишній український тенісист Олександр Долгополов на своїй сторінці Twitter.

"Ми готові на це лише в тому випадку, якщо європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну. Ми не продамо нашу землю і людей, вибачте. Виконання таких умов – це просто відстрочка нової, ще більшої війни із захопленням територій, вони не зупиняться. Вони повинні відійти назад хоча б до меж станом на 24 лютого і після цього ми зможемо говорити".

Зазначимо, що після завершення кар'єру Долгополов проходив військову підготовку у Туреччині. Після цього Олександр прибув до Києва, де приєднався до тероборони для захисту України від фашизму.