"Обожнюю твої ноги!" Українська тенісистка розслабилася в купальнику в Абу-Дабі

18-річна Марта Костюк дозволила собі відпочити після виходу до півфіналу престижного турніру в ОАЕ

Українська тенісистка Марта Костюк дозволила собі трохи розслабитися після успішного виступу на турнірі WTA в Абу-Дабі, де вона дійшла до півфіналу і заробила 26 745 доларів призових. Нагадаємо, на шляху Костюк до фіналу стала росіянка Кудерметова.

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18-річна киянка позагоряла біля свого готелю в ОАЕ. Викупатися в особливо теплих променях Марті не вдалося – в Еміратах зараз плюс 19. Зате фігурою в купальнику Костюк вкотре вразила своїх фоловерів.

"Більше, ніж просто неймовірна".

"Додала спеки в Абу-Дабі".

"О Марто, обожнюю твої ноги! Будь ласка, викладай більше таких фото!"

"Чи реальна ти?" – пишуть шанувальники Марти Костюк в коментарях під її "гарячою" фотографією в Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно юна українка вперше пробилася до ТОП-100 світового рейтингу, що допомогло їй відразу потрапити до основної сітки Australian Open. Змагання в Мельбурні відбудуться з 8 по 21 лютого. І Марта Костюк в масці вже вилетіла на Зелений континент.

Дивіться, як Марта Костюк вправляється із залізом

Відео: Instagram

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